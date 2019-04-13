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Херцог выиграла у Ферро и сыграет в финале турнира в Лугано

Херцог выиграла у Ферро и сыграет в финале турнира в Лугано
Теннис / WTA

Представительница Словении Полона Херцог в полуфинале соревнований в Лугано (Швейцария) в двух сетах победила француженку Фиону Ферро со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

28-летняя уроженка Марибора выполнила 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — шесть из шести. Её визави не подавала навылет, не допускала двойных ошибок и сделала 4 брейка. Ранее теннисистки не встречались.

В финале Херцог будет противостоять победительница матча Кристина Плишкова (Чехия) — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

13 апреля 2019 года, суббота. 12:10 МСК
Лугано. 1/2 финала
Матч окончен
Фиона Ферро
108
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
0 : 2
Полона Херцог
89
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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