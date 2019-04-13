Херцог выиграла у Ферро и сыграет в финале турнира в Лугано

Представительница Словении Полона Херцог в полуфинале соревнований в Лугано (Швейцария) в двух сетах победила француженку Фиону Ферро со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

28-летняя уроженка Марибора выполнила 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — шесть из шести. Её визави не подавала навылет, не допускала двойных ошибок и сделала 4 брейка. Ранее теннисистки не встречались.

В финале Херцог будет противостоять победительница матча Кристина Плишкова (Чехия) — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.