Пэр: моя цель — подняться в рейтинге ATP и продолжать хорошо играть

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал победу в финале турнира в Марракеше (Марокко) над испанцем Пабло Андухаром со счётом 6:2, 6:3.

«Это только второй титул в моей карьере, поэтому я очень счастлив сегодня. Матч первого круга и полуфинал против Жо были очень сложными. Я счастлив, что смог их преодолеть. Это очень важно, чтобы стать уверенным в себе, и матч с Жо очень помог мне в этом аспекте. Надеюсь, что смогу сохранить уверенность до конца сезона. Моя цель — подняться в рейтинге ATP и продолжать хорошо играть.

Пабло победил меня две недели назад, поэтому я знал, что мне нужно сыграть очень хорошо, чтобы выиграть. Я очень доволен своей неделей в Марракеше. Мне нравится эта страна, этот город невероятен», — приводит слова Пэра пресс-служба АТР.

В первом круге Пэр обыграл словенца Аляжа Бедене – 3:6, 6:4, 7:5, а в полуфинале нанёс поражение соотечественнику Жо-Вильфриду Цонге – 2:6, 6:4, 6:3.