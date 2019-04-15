Дьяченко поднялась на 73-ю строчку в рейтинге WTA, Кузнецова вернулась в топ-100

В обновлённом рейтинге WTA от 15 апреля россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 73-ю строчку, Вероника Кудерметова — на 76-ю, Светлана Кузнецова — на 100-ю.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 15 апреля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5967.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 5220.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5020.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3520.
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22 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
28 (28). Мария Шарапова (Россия) — 1706...
34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510...
57 (57). Екатерина Александрова (Россия) — 1013...
69 (69). Евгения Родина (Россия) — 820...
72 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) — 796.
73 (95). Виталия Дьяченко (Россия) — 787.
74 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 787...
76 (83). Вероника Кудерметова (Россия) — 782...
85 (86). Вера Звонарёва (Россия) — 721...
91 (91). Екатерина Макарова (Россия) — 681...
100 (109). Светлана Кузнецова (Россия) — 621.