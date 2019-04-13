Серена Уильямс отдыхает вместе с Возняцки, Шарапова побывала в лавовой пещере, а Бушар загорает на пляже.

Возняцки готовится к свадьбе, Федерер и Джокович фотографируются с чемпионами

Свободная от крупных турниров часть теннисного календаря — самое время для отдыха топ-игроков. Один из таких отрезков календаря как раз приходится на первую половину апреля.

Каролина Возняцки в эти дни не просто отдыхает на Багамах, но и готовится к свадьбе, которая состоится совсем скоро.

Вместе с Каролиной на Багамах сейчас Серена Уильямс. Девушки уже много лет дружат, поэтому нет ничего удивительного в том, что она составляет подруге компанию в этот важный момент. А вот купающиеся на Свином берегу кабаны Серене не очень-то нравятся.

А сама Возняцки против них явно ничего не имеет.

Ещё Каролина потанцевала в фате с дочкой Серены, Алексис Олимпией.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина жениться пока не надумали, но, судя по фотографиям, у них всё хорошо. Напомним, что француз сейчас восстанавливается после травмы.

Мария Шарапова осталась в восторге от полёта на вертолёте к водопадам и лавовых пещер. Россиянка обещает выложить больше фотографий в ближайшие дни.

Тем временем Рафаэль Надаль готовится к возвращению на корт. Напомним, что он снялся с полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, не выйдя на матч с Роджером Федерером, и не выступил на турнире аналогичной категории в Майами из-за очередного обострения проблем с коленями. Однако грунт является наиболее щадящим покрытием для его коленей, и Рафаэль сыграет уже на следующей неделе на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Новак Джокович тоже выступит на этих соревнованиях, но он предпочитает выкладывать не фото с корта, а фото с чемпионом WBC, боксёром Хассаном Н’Дамом.

Перед этим Новак со своей супругой Еленой побывал в джунглях Доминиканы, где они поели свежих кокосов.

Роджер Федерер после победы в Майами пока отдыхает и фотографируется с известным гольфистом Адамом Скоттом, чемпионом 29 профессиональных турниров.

Светлана Кузнецова на первом турнире за 7 месяцев показала неплохой результат — выиграла в Лугано два матча, а в четвертьфинале в упорной борьбе уступила Кристине Плишковой. Также россиянка похвасталась красивой зелёной курткой.

А Эжени Бушар, после новой серии неудачных результатов взявшая паузу, загорает и позирует на пляже. Правда, сама она не подтвердила информацию о перерыве в выступлениях — но снялась с турниров в Чарльстоне и Боготе.

Ана Иванович тем временем жалуется на снег с дождём в Чикаго, напоминая природе, что вообще-то уже должна быть весна.

Наоми Осака решила попробовать интересную повязку на голову.

Слоан Стивенс в принципе любит каждый день выглядеть по-разному. Вот такой вариант она выбрала для пятницы.