Сегодня, 15 апреля, состоится матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют итальянец Фабио Фоньини, посеянный под 13-м номером, и россиянин Андрей Рублёв (Q). Начало поединка запланировано на 15:00 мск.



По личным встречам впереди итальянец — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Фоньини — Рублёв в Монте-Карло.



Победитель этого поединка за выход в третий круг поспорит либо с французом Жилем Симоном, либо с австралийцем Алексеем Попыриным (Q).



Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Рублёв занял 90-ю строчку в рейтинге ATP