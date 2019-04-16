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Джокович назвал своих детских кумиров в разных видах спорта

Джокович назвал своих детских кумиров в разных видах спорта
Теннис / ATP

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович назвал имена личностей, которым пытался подражать в детские годы.

«У меня было три спортивных кумира – Пит Сампрас в теннисе, Майкл Джордан в баскетболе и Альберто Томба в горных лыжах. Это были те три парня, на которых я всегда смотрел в спорте.

Кроме того, я всегда пытался равняться на Николу Тесла – человека, считающегося самым большим героем Сербии, великого учёного, изобретателя невероятных вещей в мире физики. По сей день я стараюсь извлечь максимум положительных вещей из всех, кого я встречаю в своей жизни. Верю в то, что у каждого человека в этом мире есть то, чему можно поучиться. Каждый из людей имеет свою изюминку», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

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