Испанский теннисист признался, что после поражений ему пообещали сломать ноги

Экс пятая ракетка мира из Испании Томми Робредо рассказал о реакции на его поражения болельщиков, делающих ставки в букмекерских конторах. По словам испанца, было бы лучше вовсе отменить такую возможность.



«99,9 процентов из нас, теннисистов, против ставок. Я не говорю 100 процентов, потому что кто-то был пойман на них.



После каждого проигранного матча я получаю сообщения с оскорблениями семьи, жены, мне угрожали сломать ноги. Думаю, будет лучше, если ставки на теннис отменят вовсе», – заявил Робредо в интервью La Vanguardia.



В настоящее время 36-летний Робредо является 225-й ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл девять матчей, шесть из которых проиграл. Свой последний турнир категории АТР он выиграл в 2013 году.