Кербер пропустит матчи против Латвии в Кубке Федерации из-за инфекции

Действующая чемпионка Уимблдона Анжелика Кербер пропустит матч плей-офф Кубка Федерации против команды Латвии в эти выходные из-за инфекционной болезни, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Германии. В составе её заменит Мона Бартель.



Напомним, сборные Германии и Латвии поспорят за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации.



«Я разочарована и опечалена тем, что пропущу матчи с Латвией. Хоть я и не смогу помочь, я всё ещё нахожусь в контакте с командой, и я уверена, что девочки одержат победу в плей-офф», – заявила пятая ракетка мира.

В текущем сезоне 31-летняя теннисистка сыграла 27 матчей, 20 из которых сумела выиграть. В её активе финал соревнований категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), где она уступила канадке Бьянке Андрееску.