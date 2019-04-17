Зверев: играть четырёхгеймовые сеты – это ужасно

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что ему категорически не нравятся новые правила, которые применяются на Молодёжном итоговом турнире в Милане.



«Теннис — это старый вид спорта, с устоявшейся традицией проводить сет до победы в 6 или 7 геймах. Она достаточно хороша, чтобы подвергать её изменениям.



А если вы играете сет до четырёх очков – это ужасно. Едва вы начнёте партию, она уже закончится. Мне это не нравится, я не фанат таких правил. Думаю, другие игроки придерживаются аналогичного мнения. Но можем ли мы что-то сделать с этим?» — приводит слова 21-летнего немца Tennis World USA.



Зверев является третьим сеяным на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло, который проходит на этой неделе.