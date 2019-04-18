Медведев впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000»

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший представителя Греции Стефаноса Циципаса на соревнованиях в Монте-Карло со счётом 6:2, 1:6, 6:4, впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000».

Перед соревнованиями в Монако на турнирах подобной категории у россиянина соотношение побед и поражений составляло 11-16. В Монте-Карло Даниил выиграл уже три матча подряд.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в Монте-Карло.



За выход в полуфинал Медведев поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с американцем Тейлором Фритцем. Турнир завершится 21 апреля.

Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль.