Медведев впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000»

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший представителя Греции Стефаноса Циципаса на соревнованиях в Монте-Карло со счётом 6:2, 1:6, 6:4, впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000».
Перед соревнованиями в Монако на турнирах подобной категории у россиянина соотношение побед и поражений составляло 11-16. В Монте-Карло Даниил выиграл уже три матча подряд.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в Монте-Карло.
За выход в полуфинал Медведев поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с американцем Тейлором Фритцем. Турнир завершится 21 апреля.
Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль.
Медведев победил Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло