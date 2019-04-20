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Сборные Бельгии и Испании играют вничью в полуфинале Кубка Федерации — 1-1

Сборные Бельгии и Испании играют вничью в полуфинале Кубка Федерации — 1-1
Теннис / Кубок Федерации

В полуфинале плей-офф Мировой группы Кубка Федерации бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс в трёх сетах обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.

Флипкенс выполнила 2 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Мугурусы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором матче представительница Испании Карла Суарес-Наварро в двух сетах одержала победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:2.

Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Ван Эйтванк — Мугуруса, Флипкенс — Суарес-Наварро, а также парная встреча Исалин Бонавентюр / Янина ВикмайерАлёна Большова-Задойнова / Хосе Мария Санчес Мартинес.

20 апреля 2019 года, суббота. 14:40 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
2 : 1
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
6 4 6
3 6 4
           
20 апреля 2019 года, суббота. 17:15 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
0 : 2
Карла Суарес-Наварро
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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