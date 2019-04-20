Сборные Бельгии и Испании играют вничью в полуфинале Кубка Федерации — 1-1

В полуфинале плей-офф Мировой группы Кубка Федерации бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс в трёх сетах обыграла испанку Гарбинье Мугурусу – 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут.



Флипкенс выполнила 2 подачи навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Мугурусы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



Во втором матче представительница Испании Карла Суарес-Наварро в двух сетах одержала победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:2.



Завтра, 21 апреля, состоятся матчи Ван Эйтванк — Мугуруса, Флипкенс — Суарес-Наварро, а также парная встреча Исалин Бонавентюр / Янина Викмайер — Алёна Большова-Задойнова / Хосе Мария Санчес Мартинес.