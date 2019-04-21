Бердых покинет топ-100 рейтинга ATP впервые с 2004 года

33-летний чешский теннисист Томаш Бердых, занимающий на данный момент 98-е место в рейтинге Международной ассоциации теннисистов (ATP), опустится на три строчки вниз в понедельник, 22 апреля, когда появится обновлённый рейтинг. Для чеха это будет первое непопадание в сотню лучших с 2004 года.



Падение в рейтинге началось в прошлом году, когда Бердых всю первую половину сезона мучился от болей в спине и в итоге сделал операцию, после которой восстанавливался в течение шести месяцев. Однако старт нынешнего сезона стал для теннисиста весьма удачным: он дошёл до финала турнира в Дохе (Катар), пробился в четвёртый круг на Australian Open, где в упорном трёхсетовом поединке уступил испанцу Рафаэлю Надалю.



Однако затем проблемы со здоровьем дали о себе знать, ему пришлось отказаться от участия в американских турнирах серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами, вследствие чего он стремительно начал терять позиции.



Томаш Бердых является 13-кратным чемпионом турниров ATP, в течение многих лет был игроком первой десятки, а в 2015 году достиг лучшего результата в карьере – 4 строчки мирового рейтинга.