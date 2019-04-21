Андреев: с Италией не так всё было легко, как говорит об этом счёт

Капитан сборной команды России Игорь Андреев прокомментировал победу над итальянками в Мировой группе II Fed Cup.



«Вероятно, не так всё было легко, как говорит об этом счёт – 4-0. Насколько я понимаю, выиграть Кубок Федерации в его нынешнем формате уже не удастся. Ведь с нового года он будет разыгрываться по новой схеме. В любом случае могу сказать, что у нас отличная команда, у нас прекрасный командный дух. Это именно команда. Каждый поддерживает каждого, у этой команды прекрасное будущее, отличные игроки – есть и молодые, есть и более опытные. Хорошее будущее.



Всегда здорово, когда стадион заполнен, когда есть болельщики. И вообще в течение всего уик-энда нам оказали отличную поддержку. Матч был достаточно упорным, несмотря на счёт. И хотя парный матч ничего не решал, он был важен для нас. Тем более в нём дебютировала в Кубке Федерации Влада Коваль. Всегда приятно начинать свой дебют с победы. Это важно не только для Кубка Федерации, но и для её будущей карьеры. Так что я рад, что все остались и поддерживали нас. Это было здорово», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.