Лайович: у меня нет причин грустить. Мой первый финал — большой опыт

Сербский теннисист Душан Лайович не стал грустить после поражения от Фабио Фоньини в финале турнира в Монте-Карло — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.



«Это был мой первый финал, в котором я получил много опыта. На этой неделе я испытал больше позитива, чем негатива. У меня нет причин грустить, даже если сегодня я несколько расстроен. Я знаю, что это мой лучший результат, и просто надеюсь, что смогу повторить и улучшить его в будущем.



Фабио на три года старше меня, и сейчас он показывает свой лучший теннис. Смотря на него, я понимаю, что всё ещё впереди. Рад за него. Он выиграл титул, а я получил бесценный опыт за эту неделю и сыграл в финале турнира «Мастерс», — приводит слова серба сайт ATP.