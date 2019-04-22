Хачанов опустился на 13-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 22 апреля россиянин Карен Хачанов опустился на 13-ю строчку. Итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, стал 12-й ракеткой мира. Южноафриканец Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку.

Рейтинг ATP. 22 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 160.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8085.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5770.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4675.

6 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.

7 (6). Кей Нисикори (Япония) — 3690.

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240.

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3085.

…

12 (18). Фабио Фоньини (Италия) — 2840.

13 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2730...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2505...

89 (90). Андрей Рублёв (Россия) — 644.