Фоньини сверг с трона грунтового Короля

Пока девушки бились за свои сборные на разных уровнях Кубка Федерации, в мужском туре прошёл первый в сезоне грунтовый «Мастерс» — в Монте-Карло. Это единственный из девяти «Мастерсов», не являющийся обязательным для участия, но всё равно сюда приезжает большая часть топ-игроков. Правда, в этом году в Монте-Карло сыграли только шесть теннисистов первой десятки, но Роджер Федерер в принципе не рвётся выступать на грунте, а Кевин Андерсон, Хуан Мартин дель Потро и Джон Иснер травмированы. При этом Иснер и Андерсон песчаное покрытие тоже не слишком жалуют.

Джокович не может найти свою игру

Лидером посева стал первый номер мирового рейтинг-листа – Новак Джокович. После уверенного финиша Australian Open серб пока не похож на себя. Ни в Индиан-Уэллсе, ни в Майами он не дошёл даже до четвертьфинала. Здесь ему удалось добраться до этой стадии, но здесь и сетка в два раза меньше, а побед Новак одержал столько же, сколько в Майами – две. Обыграв Филиппа Кольшрайбера и Тейлора Фритца, серб не справился с Даниилом Медведевым. До того они встречались трижды, и именно Даниил дал Новаку самый серьёзный бой на Australian Open – 2019, но больше одного сета Медведев ранее ни разу у него не выигрывал. Кроме того, Даниил прежде никогда не побеждал первую ракетку мира и никогда не оказывался сильнее одного из игроков «Большой тройки» (Джокович, Надаль и Федерер). Новаку в ближайшее время много очков защищать не предстоит, но приводить себя в порядок и набирать форму необходимо – пока что он слишком много ошибается в матчах с соперниками, затягивающими его в длинные розыгрыши.

Очередная победа Медведева над Циципасом и упущенный шанс

Медведев перед Джоковичем обыграл ещё и своего «любимого» соперника – Стефаноса Циципаса. Грек с российскими корнями, держащий Даниила в игнор-листе своего «инстаграма», по-прежнему никак не может победить его. Даниил выиграл у Стефаноса в четвёртый раз подряд, причём во всех матчах он отдавал греку по одному сету. Решающий брейк в этом поединке Медведев сделал на двойной ошибке соперника. Отметим, что в первых матчах турнира россиянин разгромил Жоау Соузу (того, который португалец) и Раду Албота. У Даниила был отличный шанс впервые в карьере выйти в финал «Мастерса», но он проиграл первый сет полуфинального поединка Душану Лайовичу с 5:1 и после этого не смог собраться, взяв во второй партии лишь один гейм. В полуфинале «Мастерса», кстати, Медведев также был впервые. Во время полуфиналов в Монте-Карло дул очень сильный ветер, мешавший обоим играть и выведший из строя одно из важных оружий Даниила – его подачу.

Рублёв проиграл будущему чемпиону

Другие российские теннисисты выступили неудачно. Карен Хачанов в стартовом матче проиграл Лоренцо Сонего, не взяв у итальянца ни одного сета. В Индиан-Уэллсе Карен вернул себе старую ракетку и вроде бы настроил болельщиков на позитивный лад, дойдя до четвертьфинала и дав бой Надалю, но теперь потерпел уже третье поражение подряд. А прошедший квалификацию Андрей Рублёв в первом круге вёл у Фабио Фоньини со счётом 6:4, 4:1, но в итоге проиграл в трёх партиях. Для Фабио такие перепады по ходу матча в принципе вполне типичны – как, к сожалению, нередки и поражения Андрея после победы в первом сете и приближения к успеху во второй партии.

Фоньини потроллил Зверева и Чорича

Фабио, конечно – игрок настроения. После Australian Open, где он дошёл до третьего раунда, он одержал лишь одну победу в семи матчах, четыре из которых были на грунте. Но здесь итальянец поймал кураж. Следом за Рублёвым он обыграл Александра Зверева и одержал победу над Борной Чоричем после 1:6 в первой партии. Сделав это, он подколол обоих, заявив следующее: «Я счастлив, потому что, конечно, старался изо всех сил всю неделю, и теперь пришло время играть с действительно хорошим теннисистом».

Этим «действительно хорошим теннисистом» был Рафаэль Надаль, 11-кратный чемпион Монте-Карло, побеждавший здесь в том числе в 2016, 2017 и 2018 годах.

Надаль чудом избежал «баранки»

Надаль, напомним, после отказа от полуфинального матча с Федерером в Индиан-Уэллсе из-за проблем с коленями снялся и с Майами, так что Монте-Карло стал для него первым турниром за месяц с небольшим. Первые матчи здесь Рафаэль провёл достаточно уверенно, хотя в матче с Гидо Пельей у него были некоторые сложности, особенно в стартовой партии. И если начал поединок с Фоньини испанец неплохо, то после счёта 3:1 в первом сете что-то в его игре сломалось. Конечно, Фабио здорово атаковал, но и Рафаэль допускал нехарактерно большое количество ошибок. Фактически в каждом гейме он не раз мазал, пробивая с форхенда, и впоследствии назвал этот матч «одним из худших на грунте за 14 лет». Итальянец в концовке ухитрился отдать свою подачу с тройного матчбола, но произошло это при счёте 5:0 во второй партии и влияния на исход поединка не оказало. Фоньини стал лишь четвёртым теннисистом, обыгравшим Надаля в Монте-Карло – после Гильермо Кории (в 2003 году), Новака Джоковича (дважды, в 2013-м и 2015-м) и Давида Феррера (в 2014-м).

Первый «Мастерс» Фабио

В воскресенье Фабио впервые в карьере играл в финале «Мастерса» и с первой попытки завоевал престижный титул. Впрочем, у его соперника опыта было намного меньше – Лайович до того и вовсе ни в одном одиночном финале ATP не играл. Для 31-летнего Фоньини же это девятый одиночный титул ATP в карьере, плюс у него есть 10 проигранных финалов. Кстати, Фабио стал первым итальянцем, которому удалось победить на «Мастерсе». «Я очень, очень счастлив. Больше ничего сказать не могу. Мне нужно принять душ, расслабиться и обдумать произошедшее, потому что это невероятно. Я счастлив, потому что победа на крупном турнире всегда была моей целью», — сказал Фоньини после финала.

Напоследок – небольшая статистика, показывающая, что власть «Большой четвёрки» слабеет. За последние 17 «Мастерсов» Фоньини стал уже восьмым теннисистом, завоевавшим свой первый титул такого уровня. Перед этим для появления восьми новых чемпионов «Мастерсов» потребовалось провести 92 турнира этой категории – то есть тогда на это ушло чуть больше десяти лет, а сейчас всего два года.