Шарапова ответила на вопрос о том, беременна ли она

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в своём «инстаграме» ответила на вопрос о том, беременна ли она.

«Нет», — написала теннисистка.

32-летняя Мария Шарапова встречается с 39-летним британским миллионером Александром Гилксом.

На минувшей неделе Мария снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы плеча. Уроженка Нягани является победительницей 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В составе сборной России Мария выиграла Кубок Федерации в 2008 году. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Шарапова стала серебряным призёром в одиночном разряде.

Мария не выходила на корт с турнира St. Petersburg Ladies Trophy (январь 2019 года).