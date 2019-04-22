Шарапова рассказала, при каком условии согласится сыграть свадьбу в России

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в своём «инстаграме» ответила на вопрос о том, при каком условии согласится сыграть свадьбу в России.

Теннисистка опубликовала фото молодожёнов на фоне ковра и написала: «Только если случится это. P.S. Фотографии Google великолепны».

32-летняя Шарапова встречается с 39-летним британским миллионером Александром Гилксом.

Уроженка Нягани является победительницей 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В составе сборной России Мария выиграла Кубок Федерации в 2008 году. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Шарапова стала серебряным призёром в одиночном разряде. На минувшей неделе россиянка снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы плеча.