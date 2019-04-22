Невероятный розыгрыш команд Беларуси и Австралии – в обзоре лучших ударов дня КФ

Вашему вниманию — пятёрка лучших розыгрышей минувшего игрового дня Мировой группы в Кубке Федерации.



Возглавил список затяжной розыгрыш в парной встрече сборных Австралии (Эшли Барти и Саманта Стосур) и Беларуси (Виктория Азаренко и Арина Соболенко). Более чем 20 ударов увенчал красивый обводящий Барти. Победу в матче отпраздновали австралийские теннисистки – 7:5, 3:6, 6:2.



Напомним, финалистами командных соревнований стали команды Австралии и Франции. Австралийки со счётом 3-2 оказались сильнее команды Беларуси, а сборная Франции с аналогичным счётом обыграла румынок. Финал турнира состоится 9-10 ноября.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Кубка Федерации.