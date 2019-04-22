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Мунар и Фритц вышли во второй круг турнира в Барселоне

Мунар и Фритц вышли во второй круг турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Хауме Мунар с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл представителя Португалии Педро Соузу со счётом 2:6, 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. На счету Мунара 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12. Представитель Португалии отметился 6 двойными ошибками и 4 брейками.

Следующим соперником Мунара станет теннисист из США Фрэнсис Тиафо (14).

В параллельном матче первого раунда соревнований американец Тейлор Фритц в двух партиях обыграл соотечественника Райлли Опелку – 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет японец Кей Нисикори.

Действующим победителем соревнований категории АТР 500 является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

22 апреля 2019 года, понедельник. 13:30 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Тейлор Фритц
58
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
2 : 0
Райлли Опелка
59
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
22 апреля 2019 года, понедельник. 13:30 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Педру Соуза
Португалия
Педру Соуза
П. Соуза
1 : 2
Хауме Мунар
57
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
6 4 0
2 6 6
           
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