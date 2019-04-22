Мунар и Фритц вышли во второй круг турнира в Барселоне

Испанский теннисист Хауме Мунар с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл представителя Португалии Педро Соузу со счётом 2:6, 6:4, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. На счету Мунара 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12. Представитель Португалии отметился 6 двойными ошибками и 4 брейками.



Следующим соперником Мунара станет теннисист из США Фрэнсис Тиафо (14).



В параллельном матче первого раунда соревнований американец Тейлор Фритц в двух партиях обыграл соотечественника Райлли Опелку – 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет японец Кей Нисикори.



Действующим победителем соревнований категории АТР 500 является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.