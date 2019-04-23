Гюнтхард: Шарапову очень сурово наказали за допинг, она заслуживает уважения

Директор турнира WTA в Штутгарте Маркус Гюнтхард считает чрезмерной двухлетнюю дисквалификацию Марии Шараповой, которую ей пришлось отбыть в 2016-2017 годах.



«Её наказали очень сурово. Марии запретили играть в течение 15 месяцев. А для спортсменок вроде неё — это действительно большое наказание.



Сильно ли запрет повлиял на её карьеру? Безусловно. Потому что она давно не юна, и если у тебя забирают два года карьеры, очень трудно вернуться. Мария очень усердно работала, и я не думаю, что она делала это из-за денег, они у неё есть. Она заслуживает всяческого уважения за то, что справилась с двухлетней дисквалификацией и множеством травм. Она суперзвезда и, если кто-то вроде Марии играет на вашем турнире, значит, он обязательно будет успешным», – цитирует Гюнтхарда Tennis World USA.



Шарапова – трёхкратная победительница турнира в Штутгарте. Именно на нём она сыграла свой первый матч после дисквалификации, получив «уалд-кард».