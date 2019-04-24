Векич вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Касаткиной

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв представительницу Италии Джулию Гатто-Монтиконе, попавшую в основную сетку в статусе «лаки-лузера», со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Донна дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Векич поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Штутгарт. Женщины. Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария) — Мэнди Минелла (Люксембург, Q) — 6:2, 6:4.
В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
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