Касаткина: в начале сезона я не думала о неразберихе в своей голове

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как работала над своей игрой после неудачного начала сезона. После вылета с турнира в Майами первая ракетка России тренировалась в академии Карлоса Мартинеса.

«Они старались вернуть меня на правильный путь благодаря упорной работе. В эти две недели они многое мне сказали. Это было важно, потому что в предыдущие три месяца я не думала о всей этой неразберихе в моей голове. Команда и мой брат постарались вернуть мне уверенность.

В настоящее время у меня нет тренера. Я буду тренироваться в академии Карлоса. Он поможет мне, когда будет время. Также со мной поработает его ассистент. Думаю, постепенно мы всё наладим. Я не хочу нанимать тренера, чтобы просто он у меня был. Я должна быть уверена в человеке, который будет рядом 85% сезона. Я внимательно всё проверю и, надеюсь, вскоре приму решение. Но никакой спешки не будет.

У всех были такие моменты с тренерами. Люди играют без тренера. В конце концов ты находишь своего человека и стараешься что-то изменить. Но игра без тренера — не катастрофа. Это хорошо и плохо. Думаю, для меня это даже хорошо в краткосрочной перспективе. Мне нужно учиться самой. Думаю, жизнь дала мне такой опыт, поэтому нужно использовать его максимально", — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

Дарья также рассказала об отношении к европейским грунтовым турнирам.

«Грунтовый сезон ассоциируется с Европой, которая навечно в моём сердце. Я люблю Европу. Грунт — это часть Европы. В США только один грунтовый турнир, остальные — в Европе. Я большая фанатка этой части сезона. Я чувствую прилив сил. Все сражения на грунтовых кортах — особенные. Скольжение, эмоции, всё остальное. Я очень рада. Я так ждала начала грунтового сезона», — сказала Касаткина.

Касаткина: для меня этот сезон — катастрофа