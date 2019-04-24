Медведев: совершенно не расстраивает, что журналисты уделяют мне мало внимания

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о целях на ближайшие сезоны и отметил, что не переживает относительно не слишком большого внимания со стороны прессы.



«Самое главное для меня — улучшить свой уровень игры и попытаться выигрывать больше матчей в на турнирах серии «Мастерс» и показывать хорошие результаты на «Большом шлеме». Если я буду играть так, как в начале года, то знаю, что мне представится шанс», — приводит слова теннисиста Punto de Break.



«Я стараюсь не думать о внимании журналистов слишком много. Понимаю, что если я попаду в топ-10 по итогам сезона, то привлеку намного больший интерес прессы, нежели сейчас. И, вообще говоря, я не против подобной ситуации», — улыбаясь, отметил Медведев.