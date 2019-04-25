Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Квитова обыграла Миннен и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Квитова обыграла Миннен и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, в первом круге в двух сетах обыграла бельгийку Гретье Миннен со счётом 6:1, 6:4. Соперницы впервые встретились друг с другом.

Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Квитова 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 выигранных брейк-пойнта из 4.

Соперницей Квитовой во втором круге станет победительница матча между Анастасией Севастовой (Латвия) и Лаурой Зигемунд (Германия), который состоится сегодня, 25 апреля, начало — в 12:30 мск.

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.

24 апреля 2019 года, среда. 21:45 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Гретье Миннен
192
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
0 : 2
Петра Квитова
3
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент