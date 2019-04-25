Квитова обыграла Миннен и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под третьим номером, в первом круге в двух сетах обыграла бельгийку Гретье Миннен со счётом 6:1, 6:4. Соперницы впервые встретились друг с другом.



Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Квитова 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 выигранных брейк-пойнта из 4.



Соперницей Квитовой во втором круге станет победительница матча между Анастасией Севастовой (Латвия) и Лаурой Зигемунд (Германия), который состоится сегодня, 25 апреля, начало — в 12:30 мск.



Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.