Тим: в Барселоне, Монте-Карло и на «Ролан Гаррос» победить Надаля очень тяжело

Австриец Доминик Тим оценил шансы на победу в матче против Рафаэля Надаля на грунтовых турнирах.



«Думаю, что в Барселоне, Монте-Карло и «Ролан Гаррос» – это турниры, где обыграть Рафу сложнее всего. Он дома, находится на своей территории, корты там медленные, и это значительно уменьшает шансы на успех.



Он является мастером, когда дело доходит до сохранения энергии. Он делает мощные выстрелы, но знает, как генерировать нужное количество энергии в нужное время. Объедините это с его подвижностью на поверхности, и вы получите идеальную формулу успеха на глине», – цитирует Тима официальный сайт АТР.

Надаль и Тим встречались друг с другом на грунтовых кортах 10 раз – семь побед одержал Рафаэль, тогда как Доминик выиграл лишь три встречи.