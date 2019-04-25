Чорич обыграл Хасе и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Хорватский теннисист Борна Чорич (2) одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Будапеште (Венгрия). Он обыграл представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:3, 4:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Чорича 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 7. Его соперник отметился 8 подачами навылет и 3 брейками. Двойных ошибок Хасе не допустил.



Следующим соперником представителя Хорватии станет серб Филип Краинович, который ранее обыграл представителя Молдавии Раду Албота.



Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.