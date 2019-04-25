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Чорич обыграл Хасе и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште

Чорич обыграл Хасе и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Борна Чорич (2) одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Будапеште (Венгрия). Он обыграл представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Чорича 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 7. Его соперник отметился 8 подачами навылет и 3 брейками. Двойных ошибок Хасе не допустил.

Следующим соперником представителя Хорватии станет серб Филип Краинович, который ранее обыграл представителя Молдавии Раду Албота.

Действующим победителем соревнований является итальянец Марко Чеккинато, обыгравший в финале прошлогоднего розыгрыша австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 14:10 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Робин Хасе
64
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 : 2
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 2 3
           
3 6 4
6 4 6
           
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