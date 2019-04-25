Бертенс выполнила 20 эйсов и вышла в третий круг турнира в Штутгарте

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под шестым номером, вышла в третий круг, переиграв в трёхсетовом поединке швейцарку Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 6:4. По показателю личных встреч голландка впереди – 3:0.



Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Бертенс 20 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Бенчич 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



В поединке за выход в четвертьфинал Бертенс сыграет с победительницей матча Андреа Петкович (Германия) – Анжелика Кербер (Германия) (5).



Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.

