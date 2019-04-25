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Бертенс выполнила 20 эйсов и вышла в третий круг турнира в Штутгарте

Бертенс выполнила 20 эйсов и вышла в третий круг турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под шестым номером, вышла в третий круг, переиграв в трёхсетовом поединке швейцарку Белинду Бенчич со счётом 4:6, 6:3, 6:4. По показателю личных встреч голландка впереди – 3:0.

Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Бертенс 20 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Бенчич 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В поединке за выход в четвертьфинал Бертенс сыграет с победительницей матча Андреа Петкович (Германия) – Анжелика Кербер (Германия) (5).

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Каролина Плишкова из Чехии. В прошлогоднем финале она в двух сетах переиграла американку Коко Вандевей — 7:6 (7:2), 6:4.

25 апреля 2019 года, четверг. 16:35 МСК
Штутгарт. 2-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 1
Белинда Бенчич
20
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
4 6 6
6 3 4
           
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