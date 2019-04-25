Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Стамбуле (Турция) переиграла венгерку Тимю Бабош со счётом 6:0, 7:6 (7:4). Соперницы впервые встретились друг с другом.



Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Кудерметова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету венгерской теннисистки 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.



В поединке за выход в полуфинал Кудерметова сыграет ещё с одной россиянкой — Маргаритой Гаспарян, в трёх сетах обыгравшей вторую сеянную турнира, румынку Михаэлу Бузэрнеску, — 1:6, 6:4, 7:5.



В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала Полин Пармантье из Франции. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.