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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Стамбуле (Турция) переиграла венгерку Тимю Бабош со счётом 6:0, 7:6 (7:4). Соперницы впервые встретились друг с другом.

Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Кудерметова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету венгерской теннисистки 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В поединке за выход в полуфинал Кудерметова сыграет ещё с одной россиянкой — Маргаритой Гаспарян, в трёх сетах обыгравшей вторую сеянную турнира, румынку Михаэлу Бузэрнеску, — 1:6, 6:4, 7:5.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала Полин Пармантье из Франции. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

25 апреля 2019 года, четверг. 18:35 МСК
Стамбул. 2-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
76
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2 : 0
Тимя Бабош
142
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
1 2 3
           
6 7 7  
0 6 4  
           
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