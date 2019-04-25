Циципас в трёх сетах уступил Штруффу в третьем круге турнира в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером на турнире в Барселоне (Испания), в трёх сетах проиграл Яну-Леннарду Штруффу из Германии со счётом 4:6, 6:3, 2:6. Немец сравнялся по показателю личных встреч — 1-1.

Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Циципас 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Штруффа 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.



В третьем круге соперником немца станет посеянный под первым номером испанец Рафаэль Надаль, в двух сетах обыгравший своего соотечественника Давида Феррера со счётом 6:3, 6:3.



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса, выиграв — 6:2, 6:1.