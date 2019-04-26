Надаль раскритиковал предложение Азаренко о равных призовых для мужчин и женщин

Второму номеру мирового рейтинга испанцу Рафаэлю Надалю на пресс-конференции после победы над Давидом Феррером на турнире в Барселоне (Испания) задали вопрос о его отношении к словам белорусской теннисистки Виктории Азаренко, высказавшейся за присуждение одинаковых призовых как в мужском, так и в женском разряде.



«Я уже устал слышать о том, что мы против девушек. Нет, это совсем не так. Это их споры, а не наши. Интересно, что вы всегда спорите о равных призовых в теннисе, когда мы, вероятно, единственный спорт в мире, в котором почти равные призовые в большинстве соревнований. Поэтому я не понимаю, почему вы не спорите о футболе, баскетболе, обо всех других популярных видах спорта, в которых женщины по уровню заработка находятся на расстоянии многих миль от мужчин. Вы всегда обсуждаете эту тему в нашем виде спорта, когда мы поддерживаем женщин больше, чем кто-либо другой», — приводит слова испанца Metro.



Надаль также не согласился с мнением Азаренко, что мужчины должны играть три сета вместо пяти, чтобы избежать переутомления перед решающими матчами. «Почему она хочет, чтобы мы играли трёхсетовые поединки? Мы все рады играть пять партий», — отметил испанец.

