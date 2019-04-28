Бабош и Младенович — чемпионки турнира в Стамбуле в парном разряде

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович одержали победу в парном турнире в Стамбуле (Турция), разгромив дуэт Алекса Гуарачи (Чили)/Сабрина Сантамария (США) со счётом 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте 48 минут.

Бабош и Младенович, посеянные под первым номером, выполнили 1 эйс, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 6 брейк-пойнтов из 8. Гуарачи и Сантамария дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

В 2018 году соревнования в Стамбуле выиграли китаянки Лян Чэнь и Чжан Шуай.

Напомним, в текущем сезоне в финале одиночного разряда за трофей поборются представительница Чехии Маркета Вондроушова и хорватка Петра Мартич. Россиянке Маргарите Гаспарян удалось дойти до полуфинала.