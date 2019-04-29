Моресмо пробежала Лондонский марафон, старт которому дал Маррей

Экс первая ракетка мира из Франции Амели Моресмо пробежала Лондонский марафон, который прошёл вчера, 28 апреля. Француженка преодолела дистанцию за 3.22,45.



«Я счастлива и горжусь собой. Было тяжело, я едва осилила последние 10 км, но сейчас я счастлива. Рада, что смогла разделить этот момент со своей семьёй», – цитирует 39-летнюю Моресмо спортивный журналист Саймон Чемберс в своём «твиттере».



Помимо Амели в забеге принял участие бывший велосипедист Крис Ньютон (2.45,24), бывший капитан сборной Англии по регби Джейми Пикок (3.35,44), олимпийская чемпионка по хоккею на траве Ханна Маклеод (3.43,31) и бывший футболист сборной Англии Пол Кончески (3.51,03).



В настоящее время Моресмо тренирует соотечественника Люка Пуи. Интересно, что британец Энди Маррей, открывавший марафон, является предыдущим подопечным Амели.