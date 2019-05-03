Гаврилова: вряд ли кто-то выбирает тренера по полу, но мне легче с девушками

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова заявила, что ей гораздо проще работать под руководством тренера-девушки. Невзирая на это, сейчас она работает с Дэвидом Тейлором – капитаном сборной Австралии в Кубке Федерации и личным наставником Саманты Стосур.



«Моим первым тренером была женщина, и я как-то привыкла к тому, что вокруг женщины.



Когда я только приехала в Австралию, то начала работать с Николь Пратт, и мне это нравилось. Я довольно часто злюсь, поэтому становлюсь довольно упрямой на корте, но у Николь всегда получалось ставить меня на место.



Не думаю, что кто-то выбирает своего тренера по полу, но, возможно, в этом есть определённый эмоциональный аспект. Даже когда ты общаешься тет-а-тет о своих чувствах, ощущениях, гораздо проще обсуждать их с девушкой, а не с парнем», – цитирует Гаврилову официальный сайт Федерации тенниса Австралии.