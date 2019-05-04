Кузнецова в двух сетах выиграла у Соболенко на старте турнира в Испании

В первом круге соревнований в Мадриде (Испания) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, одержала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под десятым номером, со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 3 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. В активе Соболенко 2 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Кузнецова в Мадриде.



За выход в третий круг Кузнецова поборется либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Соревнования завершатся 11 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.