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Кузнецова в двух сетах выиграла у Соболенко на старте турнира в Испании

Кузнецова в двух сетах выиграла у Соболенко на старте турнира в Испании
Теннис / WTA

В первом круге соревнований в Мадриде (Испания) россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, одержала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под десятым номером, со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга выполнила 3 эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. В активе Соболенко 2 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 2 сделанных брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Кузнецова в Мадриде.

За выход в третий круг Кузнецова поборется либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Соревнования завершатся 11 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

04 мая 2019 года, суббота. 13:30 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
0 : 2
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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