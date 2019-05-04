Кузнецова впервые за 2 года обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга

Победа над десятой ракеткой планеты Ариной Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:4 стала для российской теннисистки Светланы Кузнецовой первым за два года успехом в матчах с соперницами из топ-10 рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA).



Предыдущая победа датирована 10 июля 2017 года, когда россиянка в четвёртом круге Уимблдона одолела Агнешку Радваньскую из Польши, на тот момент занимавшую десятое место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:4. Кузнецова на тот момент также находилась в десятке сильнейших, располагаясь на восьмой строчке.



Россиянка не играла на протяжении полугода, восстанавливаясь после травмы, из-за чего покинула первую сотню мировой классификации. На данный момент она занимает 109-е место рейтинга WTA. Организаторы турнира в Мадриде предоставили россиянке «уайлд-кард» для участия в основной сетке соревнований в этом году.