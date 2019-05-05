Бажин — о прекращении работы с Осакой: я уважаю её решение, мы всё ещё друзья

Немецкий специалист Саша Бажин рассказал о причинах прекращения работы с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, а также заверил, что продолжает сохранять хорошие отношения со спортсменкой.



«Если честно, у нас были некоторые разногласия. Решение приняла Наоми, и я его уважаю. Не так важно, в чём конкретно дело. Не имеет значения, есть ли успешные результаты или нет. Раз спортсменка чувствует, что ей лучше продолжать без меня, то пусть будет так.



Как и в случае с Каролиной Возняцки, у нас был отличный год с семью финалами и договор был рассчитан на год, но она не захотела продолжать. Всё в порядке, я уважаю её решение. Мы всё ещё друзья и продолжаем видеться», — приводит слова немецкого специалиста Metro.



Саша Бажин, ранее работавший с американками Сереной Уильямс и Слоан Стивенс и Викторией Азаренко из Беларуси, в настоящее время тренирует французскую теннисистку Кристину Младенович, занимающую 64 место рейтинга WTA.