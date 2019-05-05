Первая ракетка мира Осака стартовала в Мадриде с победы над Цибулковой

Японская теннисистка Наоми Осака в первом круге соревнований в Мадриде (Испания) в двух сетах переиграла Доминику Цибулкову из Словакии — 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

Лидер посева выполнила 8 эйсов, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. В активе её соперницы 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в третий круг Осака поборется с победительницей испанского противостояния Лара Арруабаррена (WC) — Сара Соррибес-Тормо (WC).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является чешка Петра Квитова.

Женщины. Мадрид. Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия) — Юлия Гёргес (Германия, 16) — 7:5, 6:4

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 3:6

Ван Цян (Китай, 15) — Донна Векич (Хорватия) — 5:7, 4:6