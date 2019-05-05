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Первая ракетка мира Осака стартовала в Мадриде с победы над Цибулковой

Первая ракетка мира Осака стартовала в Мадриде с победы над Цибулковой
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака в первом круге соревнований в Мадриде (Испания) в двух сетах переиграла Доминику Цибулкову из Словакии — 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

Лидер посева выполнила 8 эйсов, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. В активе её соперницы 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

За выход в третий круг Осака поборется с победительницей испанского противостояния Лара Арруабаррена (WC) — Сара Соррибес-Тормо (WC).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является чешка Петра Квитова.

Женщины. Мадрид. Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия) — Юлия Гёргес (Германия, 16) — 7:5, 6:4

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 3:6

Ван Цян (Китай, 15) — Донна Векич (Хорватия) — 5:7, 4:6

05 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 0
Доминика Цибулкова
Словакия
Доминика Цибулкова
Д. Цибулкова
1 2 3
           
6 7  
2 6  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
2 : 0
Юлия Гёргес
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
0 : 2
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Цян
Китай
Ван Цян
В. Цян
0 : 2
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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