Троицки умудрился проиграть матч, выигрывая — 6:1, 5:1, 40:15 на подаче

В квалификации челленджера в Хейльбронне (Германия) сербский теннисист Виктор Троицки был очень близок к победе над Аттилой Балажем из Венгрии, но в итоге уступил сопернику. 33-летний уроженец Белграда вёл со счётом 6:1, 5:1, 40:15 на своей подаче, однако проиграл второй сет, а за ним и третью партию — 3:6.
Напомним, Троицки является победителем пяти турниров ATP.
Ранее невероятное по теннисным меркам событие произошло на соревнованиях категории ITF в Сандерленде (Великобритания). Местная теннисистка Тара Мур обыграла представительницу Франции Джессику Понше со счётом 0:6, 7:6, 6:3. Особенностью матча стало то, что в ходе игры Мур уступала сопернице со счётом 0:6, 0:5, 30:40. Понше имела два матчбола, но не сумела реализовать своё невероятное преимущество.
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