Британка Мур отыгралась со счёта 0:6, 0:5, 30:40 на турнире в Сандерленде

Невероятное по теннисным меркам событие произошло на соревнованиях категории ITF в Сандерленде (Великобритания). Метная теннисистка Тара Мур обыграла представительницу Франции Джессику Понше со счётом 0:6, 7:6, 6:3.



Особенностью матча стало то, что по ходу игры Мур уступала сопернице со счётом 0:6, 0:5, 30:40. Понше имела два матчбола, но не сумела реализовать своё невероятное преимущество.



Стоит отметить, что один из самых невероятных камбэков в истории женского тенниса случился при участии российской теннисистки. В полуфинале Australian Open – 2005 Мария Шарапова в каждом из сетов подавала на матч против американки Серены Уильямс, однако так и не сумела завершить игру в свою пользу – 6:2, 5:7, 6:8.