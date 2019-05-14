Надаль: у меня ни одного трофея, но чувствую я себя лучше, чем когда они были

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё физическое состояние накануне старта на соревнованиях в Риме.



«Иногда выиграл ты титул или нет, не имеет большого значения. Вот я в этом сезоне не выиграл титула. Несколько трофеев я в итоге упустил, но в то же время был очень близок к успеху. Я не играл достаточно хорошо, чтобы победить, но и не играл слишком плохо.



Начиная с Индиана-Уэллса я в четырёх турнирах кряду выходил в четвертьфиналы. Но это теннис – иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Несколько последних матчей я должен был выиграть, выступая на своём уровне. Но увы, так бывает.



Сейчас я хорошо себя чувствую. В 2015-м, например, я выиграл в Буэнос-Айросе, но чувствовал себя хуже», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.