Джокович: журналисты необъективны. Они выставляют меня виноватым во всём

Сербский теннисист Новак Джокович провёл довольно эмоциональную пресс-конференцию, на которой ему пришлось отбиваться от вопросов, посвящённых скандалу со сменой президента Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Первый номер мирового рейтинга, являющийся председателем совета игроков, отчётливо дал понять, что он недоволен тем, как его изображают в средствах массовой информации.



«Я чувствую, что на меня постоянно возлагают всю ответственность, так как я являюсь главой совета. Меня выставляют виноватым во всём, что происходит в теннисе в данный момент, и я считаю, что это несправедливо, потому что не я один принимаю решения», — приводит слова Джоковича Tennis 365.



После этих слов один из журналистов намекнул, что, по его информации, теннисисты всегда голосуют так же, как и серб, а несогласные вскоре покидают совет. На это Джокович ответил, что СМИ своими материалами виноваты в том, что выставляют его в данном ключе.



«Я считаю, что вы, журналисты, часто строите историю, основываясь на каких-то своих субъективных мотивах. Невозможно реагировать на каждую написанную статью. Вы пытаетесь уличить в чём-то совет игроков и лично меня. Если бы вы хотели по-настоящему во всём разобраться и написать объективно, вы бы собрали точки зрения всех сторон, а не просто стали публично призывать к ответу совет, или меня, или ещё кого», — сказал Джокович.