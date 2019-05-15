Курникова снялась для обложки Cosmopolitan

Российская теннисистка Анна Курникова приняла участие в съёмках специального номера российского журнала Cosmopolitan, приуроченного к 25-летию издания.



Спортсменка была выбрана для одной из четырёх обложек коллекционного выпуска. Помимо неё участие в съёмках приняли оперная дива Аида Гарифуллина, прима-балерина Наталья Осипова и актриса Ольга Куриленко. Как объяснила редакция журнала в своём «фейсбуке», выбранные героини – «сильные, красивые и успешные российские женщины».

Фото: Cosmopolitan Russia

Анна Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис. Спортсменка сохраняет звание самой юной участницы Олимпийских игр в истории России во всех видах спорта. На момент её дебюта на Олимпиаде-1996 в Атланте Анне было 15 лет и 47 дней. Курникова завершила карьеру в 2003 году.