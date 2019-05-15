Теннисист из Тайваня эффектно обманул соперника при подаче

Теннисист с Тайваня Се Чжэнбэн, пробившийся в основную сетку турнира серии «челленджер» в Кванджу (Южная Корея) через квалификацию, в матче первого круга с японцем Макото Оти выполнил одну из самых необычных подач сезона.



Обратив внимание, что соперник глубоко опустился за заднюю линию, Се решил не подавать на силу. Вместо ввода мяча с руки, который в последнее время пользуется популярностью, он прибегнул к более хитрому теннисному элементу: теннисист из Тайваня исполнил укороченный удар. Оти отчаянно рванулся к сетке, но достать мяч ему не удалось.

Впрочем, добыть победу Се Чжэнбэну не удалось. В напряжённом двухчасовом поединке он уступил своему японскому сопернику со счётом 6:4, 5:7, 3:6 и закончил выступления на турнире.