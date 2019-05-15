Шесть российских теннисисток поборются за выход в основную сетку «Ролан Гаррос»

Стал известен предварительный состав участниц квалификационного турнира за право выступить в основной сетке Открытого чемпионата Франции. В списке шесть теннисисток из России.
В квалификации выступят Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова, Варвара Флинк, Людмила Самсонова, Софья Жук и Анна Калинская. В отборе примут участие 88 теннисисток. На данный момент список не является окончательным, поскольку спортсменки могут сняться с соревнований. В этом случае их место займут следующие по рейтингу теннисистки.
Квалификация Открытого чемпионата Франции пройдёт с 20 по 24 мая. Поединки основной сетки начнутся 26 мая. Финал турнира назначен на 9 июня.
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции является румынская теннисистка Симона Халеп. В финальном поединке прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее американки Слоан Стивенс, победив со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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