Шарапова — о снятии с «Ролан Гаррос»: иногда сложно принимать правильные решения

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свой отказ от участия в «Ролан Гаррос», а также поделилась обнадёживающими новостями о восстановлении после травмы.



«Сегодня снялась с Открытого чемпионата Франции. Иногда правильные решения не так уж и легко принять. Но есть хорошие новости: я вернулась к тренировкам на корте и потихоньку возвращаю силу моему плечу. Париж, я очень по тебе скучаю. До встречи в следующем году», — приводит слова спортсменки WTA Insider.



Шарапова продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которую получила в феврале на турнире в Санкт-Петербурге. Россиянка полностью пропустит грунтовый сезон — 2019.



В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из восьми сыгранных матчей она победила в шести. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где потерпела поражение от хозяйки соревнований Эшли Барти.