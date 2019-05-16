Шарапова — о снятии с «Ролан Гаррос»: иногда сложно принимать правильные решения

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свой отказ от участия в «Ролан Гаррос», а также поделилась обнадёживающими новостями о восстановлении после травмы.
«Сегодня снялась с Открытого чемпионата Франции. Иногда правильные решения не так уж и легко принять. Но есть хорошие новости: я вернулась к тренировкам на корте и потихоньку возвращаю силу моему плечу. Париж, я очень по тебе скучаю. До встречи в следующем году», — приводит слова спортсменки WTA Insider.
Шарапова продолжает восстанавливаться после травмы плеча, которую получила в феврале на турнире в Санкт-Петербурге. Россиянка полностью пропустит грунтовый сезон — 2019.
В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. Из восьми сыгранных матчей она победила в шести. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где потерпела поражение от хозяйки соревнований Эшли Барти.
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