Комментатор: Кирьос — испорченный греческий сорванец. Его надо отшлёпать

Австралийская журналистка и комментатор Прю Максвин выразила недовольство поведением соотечественника Ника Кирьоса на турнире в Риме. В ходе матча второго круга с норвежцем Каспером Руудом уроженец Канберры выразил несогласие с решением судьи, швырнув стул на корт, собрав вещи и покинув арену.

«Его надо отшлёпать, как ребёнка. Он испорченный греческий сорванец, с которым носятся, как с принцем. Он мелкий слизняк. Мне очень жаль, что он австралиец.

Вообще, я люблю греков. Просто говорю, что они слишком балуют детей, нет?» — приводит слова Максвин Daily Mail.

Ранее Кирьос в Риме дал интервью, в котором жёстко раскритиковал ряд представителей элиты АТР тура, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Фернандо Вердаско.

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