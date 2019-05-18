Соболенко получила «уайлд-кард» на турнире в Страсбурге

Представительница Беларуси Арина Соболенко на следующей неделе сыграет на соревнованиях в Страсбурге (Франция). Уроженка Минска, получившая «уайлд-кард» от организаторов, в стартовом матче встретится с Чжу Линь из Китая, являющейся 106-й ракеткой мира.

В 2019 году Соболенко выиграла лишь один матч на грунте. Начиная с марта она проиграла шесть из последних десяти встреч. На турнирах в Мадриде и Риме Арина дважды уступала уже в первом круге — россиянке Светлане Кузнецовой и француженке Ализе Корне соответственно.

Соревнования в Страсбурге с призовым фондом $ 250 тыс. состоятся с 19 по 25 мая. В прошлогоднем финале победу одержала россиянка Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над словачкой Доминикой Цибулковой.