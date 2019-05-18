Надаль сыграет в 50-м финале турниров серии «Мастерс 1000»

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия) посеянного под восьмым номером грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4, проведёт 50-й финальный матч на турнирах серии ATP World Tour Masters 1000.
В предыдущих 49 решающих поединках 32-летний испанец одержал 33 победы и в 16 случаях потерпел поражение. Для Надаля этот финал станет только вторым в нынешнем году. Первым был матч с сербом Новаком Джоковичем за титул победителя Открытого чемпионата Австралии, в котором испанский теннисист уступил первой ракетке планеты со счётом 3:6, 2:6, 3:6.
В нынешнем сезоне Надаль одержал 21 победу и проиграл в пяти поединках. Однако ни одного титула ему пока выиграть не удалось. Надаль может исправить положение уже в это воскресенье, 19 мая. Его соперник по решающему матчу определится по итогам второго полуфинального поединка, в котором сойдутся первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман.
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