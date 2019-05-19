Болбой получил мячом по голове после удара Джоковича на турнире в Риме

Один из болбоев полуфинального матча «Мастерса» в Риме (Италия) первой ракетки мира серба Новака Джоковича и аргентинца Диего Шварцмана оказался на пути удара, нанесённого сербским теннисистом.



Джокович тянулся за мячом, чтобы достать уходящую подачу Шварцмана, но ответить ударом в корт не удалось. Мяч свалился с ракетки серба и прилетел точно в голову находящемуся у сетки болбою. У парня оказалась довольно неплохая реакция — он успел отвернуться и принять удар затылком. Иначе мяч угодил бы ему точно в лицо.



Джокович незамедлительно подбежал к болбою, извинился и поинтересовался состоянием здоровья. Только после этого серб продолжил поединок.



Видео эпизода можно посмотреть в «инстаграме» ATP Tour.

Новак Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира в Риме. Поединок начнётся сегодня, 19 мая, в 17:00 мск.